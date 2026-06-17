ISU опубликовал календарь Гран-при: Шайдоров и Самоделкина поборются за выход в финал

Международный союз конькобежцев ISU опубликовал график выступления спортсменов на этапах Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2026/27, передает корреспондент агентства Kazinform.

На этапы взрослого Гран-при в сезоне-2026/27 квалифицировались два казахстанских фигуриста.

Согласно опубликованным протоколам, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров откроет сезон выступлением на этапе Гран-при во Франции 23-25 октября. Во второй раз Шайдоров выйдет на лед на этапе Гран-при в Китае с 6 по 8 ноября. В случае набора достаточного количества баллов Шайдоров получит право выступить в финале Гран-при, который пройдет в Чунцине (Китай) с 11 по 13 декабря.

Софья Самоделкина выступит на этапах Гран-при в Канаде (с 29 октября по 1 ноября) и США (13-15 ноября). Финал Гран-при, в случае набора достаточного количества балла, также в Чунцине с 11 по 13 декабря.

Ранее стало известно, что Шайдоров ведет подготовку к новому сезону в США под руководством Рафаэля Арутюняна.