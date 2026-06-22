Историческое решение: Казахстан впервые примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию

Астану официально утвердили местом проведения чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в 2027 году, сообщает Международный союз конькобежцев (ISU), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Соревнования пройдут с 9 по 14 февраля 2027 года. В Астане соберутся сильнейшие фигуристы Азии, Америки, Африки и Океании. Проведение турнира станет важной вехой как для Казахстана, так и для дальнейшего глобального развития фигурного катания.

По сообщению ISU, решение стало продолжением стремительного роста популярности фигурного катания в Казахстане после исторической победы Михаила Шайдорова, который в феврале 2026 года завоевал золотую медаль Олимпийских зимних игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в мужском одиночном катании. Его успех вызвал беспрецедентный интерес к этому виду спорта в стране и вдохновил новое поколение спортсменов и болельщиков.

Чемпионат четырех континентов станет крупнейшим турниром по фигурному катанию, когда-либо проводившимся в Казахстане. Ранее страна успешно принимала зимние Азиатские игры 2011 года и зимнюю Универсиаду-2017, в программу которых также входили соревнования по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что Михаил Шайдоров пропустит чемпионат мира-2026 по фигурному катанию.