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    01:25, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов выбрал следующего соперника в UFC

    Шавкат Рахмонов
    Фото: Sports.kz

    Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой, после новости о травме австралийского файтера Джека Делла Маддалены (17-2), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    - ДДМ травмирован, а Усман и Колби — не хотят. Я готов встретиться с победителем боя Леона против Белала, — написал Рахмонов в соцсети Х.

    Англичанин Леон Эдвардс (22-3) является чемпионом UFC в полусреднем весе. Он и американец Белал Мухаммад (23-3) станут хедлайнерами 304-го номерного турнира UFC, который пройдет 28 июля в Манчестере (Англия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Шавкат Рахмонов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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