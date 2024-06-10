Шавкат Рахмонов выбрал следующего соперника в UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой, после новости о травме австралийского файтера Джека Делла Маддалены (17-2), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

- ДДМ травмирован, а Усман и Колби — не хотят. Я готов встретиться с победителем боя Леона против Белала, — написал Рахмонов в соцсети Х.

Англичанин Леон Эдвардс (22-3) является чемпионом UFC в полусреднем весе. Он и американец Белал Мухаммад (23-3) станут хедлайнерами 304-го номерного турнира UFC, который пройдет 28 июля в Манчестере (Англия).