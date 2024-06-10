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    22:22, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Сорвался бой Шавката Рахмонова в UFC

    Шавкат Рахмонов
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) рассказал о травме своего потенциального соперника, австралийца Джека Делла Маддалены (17-2), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    По словам Рахмонова, Делла Маддалена травмирован, и в этой связи непобежденный казахстанец ищет себе другого оппонента.

    Напомним, ожидалось, что именно Джек Делла Маддалена станет следующим соперником Шавката Рахмонова. Рахмонов занимает третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе. Казахстанец провел в промоушне шесть боев и одержал в них шесть досрочных побед. В своем последнем поединке, который состоялся в декабре, Рахмонов засабмитил во втором раунде американского файтера Стивена Томпсона (17-7-1).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Шавкат Рахмонов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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