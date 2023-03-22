Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в селе Кобда

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов посетил село Кобда Кобдинского района, где встретился с жителями, пострадавшими в результате весеннего паводка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.
Спортсмен поздравил жителей села с праздником Наурыз мейрамы, отметил, что его сердце всегда с народом, пережившим трудные дни. Он сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.
«Поздравляю всех с Наурыз мейрамы. В этот прекрасный день в вашем селе начинается строительство 24 домов. Я также решил внести свой вклад в эту инициативу. Беда приходит без предупреждения, говорят в народе. Я горд, что вы не сломлены этим испытанием, с достоинством справляетесь. Желаю вам здоровья, счастья, движения только вперед!»,- отметил Шавкат Рахмонов.
В целом, в селе Кобда по-прежнему сохраняется режим ЧС, объявленный решением акима района Болата Кулова. В паводковый период в селе Кобда талыми водами подтопило 78 домов, 22 дворовых территории. По предварительным данным оценочной комиссии, 7 домов не подлежат восстановлению, стены 4 домов разрушены, они признаны аварийными, 13 домов все еще в воде.