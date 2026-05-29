Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану с рабочим визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РК. Президента Узбекистана в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.

Фото: Правительство РК

Ранее сообщалось, что в Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Ранее в Астане состоялся V Евразийский экономический форум. В Астану для участия в Евразийском экономическом форуме прибыли главы государств — членов ЕАЭС.