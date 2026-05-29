Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану с рабочим визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РК. Президента Узбекистана в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
Ранее сообщалось, что в Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Ранее в Астане состоялся V Евразийский экономический форум. В Астану для участия в Евразийском экономическом форуме прибыли главы государств — членов ЕАЭС.