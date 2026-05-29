KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану с рабочим визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
    Фото: Правительство РК

    Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РК. Президента Узбекистана в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

    Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.

    Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
    Фото: Правительство РК
    Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
    Фото: Правительство РК
    Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану
    Фото: Правительство РК

    Ранее сообщалось, что в Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Ранее в Астане состоялся V Евразийский экономический форум. В Астану для участия в Евразийском экономическом форуме прибыли главы государств — членов ЕАЭС.

    Правительство РК Узбекистан Шавкат Мирзиёев Астана Политика ЕАЭС Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор