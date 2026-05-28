    Президенты стран ЕАЭС прибыли в Астану

    Лидеры двух стран-участниц Евразийского экономического союза прибыли в Астану для участия в Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Правительство РК

    Среди прибывших — Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    Фото: Правительство РК

    Лидеры государств-членов ЕАЭС примут участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума. В числе участников — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    Отметим, что 29 мая в Астане также пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    Напомним, в Астане с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева находится Президент Российской Федерации Владимир Путин. По итогам переговоров Главы государств подписали ряд соглашений.

    Адия Абубакир
