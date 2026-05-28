Главы стран ЕАЭС примут совместное заявление по развитию ИИ
Лидеры стран ЕАЭС по итогам Евразийского экономического форума примут совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сегодня мы принимаем инициированное мной в декабре 2025 года совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель документа — зафиксировать общие подходы участников Союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопасное внедрение технологий искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов, — сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность главам государств-участников ЕАЭС за поддержку инициативы и участие в разработке документа.
— Текущий этап переустройства миропорядка на основе нового технологического и экономического уклада создает для наших стран уникальное окно возможностей, которые следует эффективно использовать для укрепления позиций в грядущем новом мире. Мы обязаны совместно и в полной мере воспользоваться этим историческим шансом, — подчеркнул Глава государства.
Напомним, в Астане стартовал V Евразийский экономический форум.
