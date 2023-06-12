Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с жертвами в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования Главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в области Абай. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших.

В ходе беседы главы государств вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами, а также обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.

14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в области Абай.