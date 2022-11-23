Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК по случаю 30-летия дипотношений

23 Ноября 2022, 15:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что за этот период были достигнуты значимые результаты и еще больше укрепились узы дружбы между нашими народами.

«В последние годы наши связи динамично развиваются на принципах доверия, высокого уважения, взаимной поддержки и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что налаженный открытый, конструктивный и активный диалог на высшем уровне, a также эффективные практические механизмы, регулирующие межгосударственные и межправительственные отношения, служат прочной основой для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в телеграмме.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21–23 ноября, укрепят дружеские отношения между братскими народами, имеющими общую историю, а также выразил уверенность, что проведение совместных мероприятия выведет многосторонние отношения двух стран на новый уровень.

Фото: akorda.kz