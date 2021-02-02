Шашлычную построили прямо на тротуаре в Алматы: акимат планирует снести объект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка пожаловалась на строительство кафе на тротуаре. Свое обращение в акимат она опубликовала в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос касаемо кафе по Маркова ниже Тимирязева. Кто дал разрешение на то, чтобы «Центр плова и шашлыка» отнял у горожан тротуар? на каком основании? Необходимо снести их тамбур, оштрафовать! Верните горожанам тротуар!» - пишет пользовательница.

В пресс-службе управления градостроительного контроля города сообщили, что нежилое помещение является частным.

«Ранее, в ходе проверки нежилого помещения, по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, дом №28, на основании акта о назначении проверки установлено, что осуществлено строительство пристроек без соответствующего права на землю, в нарушении п.п.7 п.1 статьи 17, п.2, 12 статьи 68 Закона РК (Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК)», - отметили в управлении.

Сообщается, что нежилое помещение после строительства пристроек эксплуатируется без акта ввода объекта в эксплуатацию в нарушении п.7, статьи 73 Закона РК (Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности).

По факту нарушения управлением в отношении ИП составлены административные протоколы по ст. 319 КоАПРК (Незаконное строительство) с направлением в Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы, ст. 323 КоАПРК (Эксплуатация объектов и комплексов, не введенных в установленном порядке в эксплуатацию).

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Алматы владелица признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 319 КоАПРК, без сноса незаконно возведенного строения.

На сегодняшний день, управлением инициируется исковое заявление в суд о сносе пристройки по вышеуказанному адресу.