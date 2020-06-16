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Шардаринские аграрии экспортировали до 6500 тонн арбузов

16 Июня 2020 15:00
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Шардаринские аграрии экспортировали до 6500 тонн арбузов

ШАРДАРА. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе Туркестанской области дехкане экспортировали 6500 тонн арбузов. Продукция отправлена на территорию Казахстана и в страны СНГ. На сегодняшний день потребители и предприниматели закупают арбуз с посевных площадей за 80-95 тенге, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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Стоит отметить, что в этом году в районе планируется посев бахчевых культур на площади 10 710 га. В настоящее время посеяно 7380 гектаров бахчевых культур и весенне-полевые работы продолжаются. На посевные площади транспортируются минеральные удобрения. ТОО «Нимэкс», ТОО «Мырзакент» начали раздачу аграриям минеральных удобрений посредством фьючерса.

На проведение весенне-полевых работ правительством страны было выделено 3120 тонн горюче-смазочных материалов, в феврале 780 тонн, в марте 780 тонн, в апреле 910 тонн и 650 тонн в мае. Кроме того, на автозаправочных станциях операторами отпускается топливо по льготной цене – за 160 тенге.


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#Туркестанская область   #Сельское хозяйство  
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