Шардаринцы отгрузили в Мангыстау около 300 тонн кормов

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В этом году около 300 тонн кормов шардаринцы отгрузили в Мангыстаускую область, пострадавшую от непогоды из-за небольшого выпадения осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В Шардаринском районе сельскохозяйственным производством занимаются более 5 500 крестьянских и фермерских хозяйств, производственных кооперативов, товариществ с ограниченной ответственностью. В этом году в районе засеяно 59 300 гектаров сельскохозяйственных культур. Из них на площади 21 959 гектаров засеяны люцерна, заготовлено около 207 тысяч тонн кормов, включая полевую траву и солому.

В районе насчитывается 56 892 голов крупного рогатого скота, 14 671 голов лошадей, 3 160 голов верблюдов, 256 100 голов мелкого рогатого скота. Необходимое количество кормов (люцерна, сено, солома) на данное поголовье составляет - 176 900 тонн. В текущем году на 59 300 га орошаемых посевных площадей посеяны сельскохозяйственные культуры, из них более 50% направлено на корм скоту. Также планируется получить 241 550 тонн урожая с 21 959 гектаров люцерны.

Напомним, 10 июля 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил ввести временный запрет на вывоз кормов из страны.

«Я поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров, Правительству, акимам, институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделения дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в неблагополучных регионах», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

21 июля 2021 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин побывал с рабочим визитом в Мангыстауской области, где заслушал доклад акима области Серика Трумова о сложившейся в регионе ситуации в сфере животноводства и по обеспечению кормами пострадавших от засухи районов.





