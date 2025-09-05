РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:05, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Соцсети становятся инструментом споров между клиентами и ресторанами

    В Казахстане набирают распространение ситуации, когда жалобы на заведения питания появляются в социальных сетях в формате постов или видеороликов. Авторы таких публикаций заявляют о «посторонних предметах в еде» и других нарушениях. Материалы быстро набирают охват, после чего в ряде случаев поступают предложения урегулировать спор в неформальном порядке, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: freepik

    Как это работает

    «Шантаж через соцсети»: новый способ вымогательства бьет по ресторанам Казахстана
    Фото: кадр из видео

    По наблюдениям участников рынка, схема часто выглядит однотипно: заказ через доставку, затем публикация в соцсетях с претензиями — как правило, без документальных подтверждений. Дальнейшее обсуждение создает негативный фон вокруг заведения.

    «Шантаж через соцсети»: новый способ вымогательства бьет по ресторанам Казахстана
    Фото: соцсети

    Такие публикации нередко подхватываются блогерами и начинающими тиктокерами, что дополнительно увеличивает охваты. Один из наиболее обсуждаемых случаев — сообщение клиента о якобы найденном инородном предмете. Комментарии к посту варьировались от критики заведения до предположений о провокации.

    «Шантаж через соцсети»: новый способ вымогательства бьет по ресторанам Казахстана
    Фото: соцсети

    Что говорит руководство ресторанов

    Часть заведений подтверждает, что после подобных публикаций им поступали предложения «урегулировать вопрос» денежным переводом. В отдельных случаях материалы направлялись в правоохранительные органы. Одновременно в компаниях усиливают внутренние процедуры контроля качества и работы с доставкой.

    Правовой аспект

    Юристы напоминают:

    Вымогательство (ст. 194 УК РК) предполагает требование имущественных выгод под угрозой распространения сведений и наказывается штрафами или лишением свободы сроком до 15 лет.

    Мошенничество (ст. 190 УК РК) трактуется как завладение чужим имуществом путем обмана либо злоупотребления доверием.

    Возможные последствия

    Эксперты отмечают, что подобные практики могут создавать риски как для бизнеса, так и для самих авторов публикаций: с одной стороны, заведения сталкиваются с репутационными и финансовыми потерями, с другой — недостоверные обвинения могут повлечь уголовную ответственность.

    Теги:
    Рестораны Мошенничество Соцсети Продукты
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают