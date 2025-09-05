Соцсети становятся инструментом споров между клиентами и ресторанами

Как это работает

По наблюдениям участников рынка, схема часто выглядит однотипно: заказ через доставку, затем публикация в соцсетях с претензиями — как правило, без документальных подтверждений. Дальнейшее обсуждение создает негативный фон вокруг заведения.

Такие публикации нередко подхватываются блогерами и начинающими тиктокерами, что дополнительно увеличивает охваты. Один из наиболее обсуждаемых случаев — сообщение клиента о якобы найденном инородном предмете. Комментарии к посту варьировались от критики заведения до предположений о провокации.

Что говорит руководство ресторанов

Часть заведений подтверждает, что после подобных публикаций им поступали предложения «урегулировать вопрос» денежным переводом. В отдельных случаях материалы направлялись в правоохранительные органы. Одновременно в компаниях усиливают внутренние процедуры контроля качества и работы с доставкой.

Правовой аспект

Юристы напоминают:

● Вымогательство (ст. 194 УК РК) предполагает требование имущественных выгод под угрозой распространения сведений и наказывается штрафами или лишением свободы сроком до 15 лет.



● Мошенничество (ст. 190 УК РК) трактуется как завладение чужим имуществом путем обмана либо злоупотребления доверием.



Возможные последствия

Эксперты отмечают, что подобные практики могут создавать риски как для бизнеса, так и для самих авторов публикаций: с одной стороны, заведения сталкиваются с репутационными и финансовыми потерями, с другой — недостоверные обвинения могут повлечь уголовную ответственность.