Шахназар Аубакиров возглавил Центр обслуживания инвесторов в Карагандинской области

Аким области Ермаганбет Булекпаев отметил, что сейчас важно выстроить четкое и оперативное взаимодействие с инвесторами, усилить эффективность Центра и внедрить инновационные решения.

— Уверен, что ваш опыт позволит эффективно решать поставленные задачи и достигать новых результатов, — подчеркнул он.

Шахназар Аубакиров имеет опыт работы в коммерческом секторе, трудился в управлении делами Президента. С ноября 2023 года и до нового назначения занимал должность главного менеджера департамента сервисной поддержки в АО «Kazakh Invest».

Напомним, на минувшей неделе в Казахстане было несколько назначений.