РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:04, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шахназар Аубакиров возглавил Центр обслуживания инвесторов в Карагандинской области

    Перед новым руководителем поставлена задача усилить работу с инвесторами и повысить эффективность Центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: акимат Карагандинской области

    Аким области Ермаганбет Булекпаев отметил, что сейчас важно выстроить четкое и оперативное взаимодействие с инвесторами, усилить эффективность Центра и внедрить инновационные решения.

    — Уверен, что ваш опыт позволит эффективно решать поставленные задачи и достигать новых результатов, — подчеркнул он.

    Шахназар Аубакиров имеет опыт работы в коммерческом секторе, трудился в управлении делами Президента. С ноября 2023 года и до нового назначения занимал должность главного менеджера департамента сервисной поддержки в АО «Kazakh Invest».

    Напомним, на минувшей неделе в Казахстане было несколько назначений.

    Теги:
    Кадровые назначения Инвестиции Назначения Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают