Шахматы без границ: как Олимпиада в Астане вдохновляет людей с особыми потребностями

34 команды из 29 стран собрались в Паралимпийском тренировочном центре, чтобы доказать: шахматы объединяют, вдохновляют и стирают любые барьеры. Участники из Казахстана делятся своими историями, в которых сила духа, любовь к игре и поддержка близких помогают преодолевать трудности и радоваться жизни.

Шахматы как путь к свободе

Для Нургисы Куанышулы, самого юного члена сборной Казахстана, шахматы стали не просто игрой, а способом самовыражения. В свои 12 лет он уже бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров с нарушениями зрения. Нургиса родился с врождённой глаукомой правого глаза и имеет инвалидность третьей группы, но это не мешает ему чувствовать себя на равных с другими.

Фото: Каzchess

Шахматы подарили ему уверенность, друзей и возможность путешествовать. Его первая победа на чемпионате Казахстана и призовое место на чемпионате мира стали для него яркими моментами.

— Мне просто нравится играть в турнирах, побеждать и занимать места, — добавляет Нургиса.

Енлик Егимбаева, участница команды Казахстан № 3, пришла в шахматы всего пять лет назад, но уже завоевала первое место по рапиду и второе по классике в 2024 году. Её путь начался с шашек, но шахматы захватили её полностью. После травмы в трёхлетнем возрасте, из-за которой ухудшилось зрение, Енлик долго боролась с комплексами.

Фото: Каzchess

— Я раньше очень сильно комплексовала. Но, когда начала общаться с людьми с инвалидностью, поняла, что у меня всё хорошо, — делится она.

Шахматы помогли ей обрести уверенность и почувствовать себя частью сообщества. Теперь она путешествует, соревнуется и вдохновляет других.

— Мотивацию мне дают мама и дочь. Я стараюсь, чтобы их обрадовать, — говорит Енлик.

Сила в преодолении

Алимжан Аяпов, чемпион мира 2024 года, рассказывает, что шахматы стали для него способом раскрыть потенциал. Несмотря на физические ограничения, он ценит игру за равные возможности.

— В шахматах всё зависит от уровня игры, а не от физических возможностей, — подчёркивает он.

Фото: Каzchess

Алимжан начал играть в пять лет, соревнуясь с отцом и дедушкой, а позже превзошёл их. Его путь не был лёгким: ежедневные физические нагрузки приносят боль, но шахматы позволяют ему чувствовать себя на равных.

— Даже если не получается, надо преодолевать себя, делать усилия, и успех придёт, — уверен Алимжан.

Мурат Жунусов, международный мастер и капитан ветеранской команды Казахстана № 3, посвятил шахматам 53 года. Он родился с нарушением зрения, но это не помешало ему окончить школу с золотой медалью и стать двукратным чемпионом мира.

Фото: Каzchess

— Я воспитывался в обычной среде, и это дало мне стержень, — вспоминает Мурат. Для него шахматы — это не только спорт, но и способ воспитания интеллекта. Он гордится тем, что Казахстан принимает Олимпиаду: — Моя родина стала хозяйкой такого огромного мероприятия. Это честь.

Его история — пример того, как упорство и любовь к делу помогают преодолевать любые преграды.

Серик Солтанов, мастер FIDE, считает шахматы инструментом для развития системности. Он начал играть в детстве под руководством отца, а затем продолжил в шахматном кружке. Несмотря на инвалидность, он не зацикливается на ограничениях.

Фото: Каzchess

— Шахматы позволяют отвлечься от проблем. Они социализируют, дают почувствовать, что ты ценишься, — говорит Серик. Его главная победа — не только шахматные титулы, но и семья, дети, которые вдохновляют его двигаться вперёд. — Понимать, что есть время для труда, побед и поражений, — вот что важно, — советует он молодым.

Олимпиада как символ инклюзии

Олимпиада в Астане объединяет игроков с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Каждая команда смешанная, с обязательным участием женщин, что подчёркивает принципы равенства и инклюзии. Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов отметил:

— На самом деле, эта Олимпиада гораздо больше, чем про спорт. Это большая история о людях, которые каждый день побеждают обстоятельства. О тех, кто доказывает, что настоящая сила — не в физической форме, а в духе, в вере в себя, в желании идти вперёд. И именно шахматы дают возможность преодолеть любые барьеры, почувствовать, что ты — часть большого мира, где на первом месте твой характер.

Участники не просто соревнуются — они обмениваются опытом, находят друзей и открывают новые горизонты.

Для казахстанских шахматистов Олимпиада — это шанс показать себя миру. Нургиса мечтает стать гроссмейстером и преподавать шахматы. Енлик желает всем игрокам удачи, но болеет за свою команду. Алимжан стремится защитить титул на следующем чемпионате мира. Мурат и Серик делятся мудростью: поражения — часть пути, а шахматы учат вставать и идти дальше.

Эти истории показывают, что шахматы — больше, чем игра. Они дают людям с особыми потребностями возможность путешествовать, побеждать, находить единомышленников и радоваться жизни. Олимпиада в Астане стала праздником силы духа, где каждый ход на доске — это шаг к преодолению себя.