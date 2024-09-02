Сформировать понятный бизнесу список преференций и льгот поручил Глава государства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести ревизию мер поддержки малого и среднего бизнеса на предмет эффективности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент напомнил, что перед Правительством была поставлена важная задача: увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%. Однако сегодня данный показатель составляет около 7%.

— В начале года я поручал принять конкретные решения, направленные на поддержку среднего бизнеса. Подразумевалось, что будут выработаны пакетные меры. Однако их до сих пор нет. Каждый субъект предпринимательства должен легко ориентироваться и знать, какие есть виды поддержки, как он их может получить. Тогда малый бизнес будет больше заинтересован в переходе в категорию среднего. Сейчас же у нас более 100 мер поддержки, в которых запутается даже сильный специалист. Поэтому следует провести их ревизию на предмет эффективности и сформировать единый понятный бизнесу список преференций и льгот, — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что для развития малого и среднего бизнеса можно использовать инструменты финтеха. Соответствующие предложения по данному вопросу уже имеются.

Также Глава государства потребовал обратить внимание на качество подготовки проектов с участием международных финансовых институтов.