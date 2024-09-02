«В режиме здесь и сейчас» – Касым-Жомарт Токаев о привлечении инвестиций

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где указал, что на международном уровне усилилась конкуренция за инвестиции. Для привлечения капитала в страну необходимо работать «здесь и сейчас», передает корреспондент агентства Kazinform.

Он пояснил, что Казахстану нужно ускорить реализацию проектов в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, туризм, энергетика, машиностроение.

— Работу в заданном направлении нужно усиливать, чтобы не допустить снижения объема прямых инвестиций в экономику. Хочу отметить, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов. Правительство обязано внести корректировки в эту работу, — подчеркнул Президент.

Глава государства потребовал обратить внимание на качество подготовки проектов с участием международных финансовых институтов. Он поручил определить пул проектов «под ключ», которые могут быть профинансированы международными финорганизациями.

При этом он отметил не совсем оптимальную политику управления государственными предприятиями. Все аспекты их работы необходимо законодательно регламентировать, чтобы обеспечить стабильность и системный подход финансовых взаимоотношений холдингов и Правительства. Президент также заметил, что из числа проверок бизнеса убрали более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований.

— Жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать. Правительству и Генеральной прокуратуре необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов, — подчеркнул он.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев потребовал внести ясность в работе по возвращению активов. Амнистия капитала возможна только при вложении средств в экономику Казахстана и это необходимо закрепить в законе.

— Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу Правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет. И сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге, — заявил он.

Глава государства пояснил, что в ином случае с такими предпринимателями будет другой «разговор».

Ранее Президент заявил, что банки должны вкладывать больше средств в экономику страны.