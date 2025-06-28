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    06:24, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Сфера услуг лидирует по количеству бизнес-грантов в Шымкенте

    В рамках первой волны государственной поддержки были одобрены 134 заявки на запуск предпринимательских проектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Швея тігінші
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Всего на участие в программе было подано 934 заявки, из которых специальная комиссия одобрила 134. Каждый из победителей получил грант в размере до 1 572 800 тенге (400 МРП), предусмотренных в рамках государственной поддержки для старта собственного дела.

    — Большинство обладателей грантов — это представители социально уязвимых категорий населения. Среди них — пятеро получателей адресной социальной помощи, семеро, потерявшие кормильца, 23 трудоспособных человека с инвалидностью, 71 человек из многодетных семей и 28 родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, —рассказали специалисты городского центра трудовой мобильности.

    Поддержанные проекты охватывают разные направления. Наиболее популярной оказалась сфера услуг. В этом направлении было одобрено 50 проектов.

    Среди других направлений:

    • производственные проекты, включая выращивание клубники и переработку мясной продукции — 39;
    • швейное дело — 15;
    • выпечка и кондитерские изделия — 14;
    • производство полуфабрикатов — 9;
    • животноводство и птицеводство — 2;
    • мебельное производство — 1 проект;
    • прочие направления (фастфуд, напитки, колбасные изделия) — 4 проекта.

    Грантополучатели подписали двухстороннее соглашение с центром трудовой мобильности. Сейчас идет подготовка к перечислению средств.

    Ранее сообщалось о мерах поддержки социального предпринимательства в Казахстане. В рамках финансовой поддержки ведется реестр социальных предпринимателей, структура которого включает четыре категории.

    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Работа Гранты Шымкент Сфера услуг Предпринимательство и власть
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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