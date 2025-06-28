Сфера услуг лидирует по количеству бизнес-грантов в Шымкенте

Всего на участие в программе было подано 934 заявки, из которых специальная комиссия одобрила 134. Каждый из победителей получил грант в размере до 1 572 800 тенге (400 МРП), предусмотренных в рамках государственной поддержки для старта собственного дела.

— Большинство обладателей грантов — это представители социально уязвимых категорий населения. Среди них — пятеро получателей адресной социальной помощи, семеро, потерявшие кормильца, 23 трудоспособных человека с инвалидностью, 71 человек из многодетных семей и 28 родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, —рассказали специалисты городского центра трудовой мобильности.

Поддержанные проекты охватывают разные направления. Наиболее популярной оказалась сфера услуг. В этом направлении было одобрено 50 проектов.

Среди других направлений:

производственные проекты, включая выращивание клубники и переработку мясной продукции — 39;

швейное дело — 15;

выпечка и кондитерские изделия — 14;

производство полуфабрикатов — 9;

животноводство и птицеводство — 2;

мебельное производство — 1 проект;

прочие направления (фастфуд, напитки, колбасные изделия) — 4 проекта.

Грантополучатели подписали двухстороннее соглашение с центром трудовой мобильности. Сейчас идет подготовка к перечислению средств.

Ранее сообщалось о мерах поддержки социального предпринимательства в Казахстане. В рамках финансовой поддержки ведется реестр социальных предпринимателей, структура которого включает четыре категории.