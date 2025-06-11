Как будут распределять безвозвратные гранты в Шымкенте

В 2025 году 260 жителям Шымкента будет предоставлено софинансирование в виде безвозвратных грантов в размере до 400 МРП — 1 572 800 тенге на человека. Для сравнения, в 2024 году такую поддержку получили 428 горожан.

Цель программы — помочь социально уязвимым категориям населения запустить собственные проекты и создать новые рабочие места.

Прием заявок проходил онлайн через портал Enbek.Business.kz с 21 мая по 3 июня.

Сейчас кандидаты защищают свои бизнес-проекты перед комиссией в очном формате. Завершение отбора запланировано до 19 июня.

В состав комиссии войдут депутаты городского маслихата, представители общественного совета, журналисты и опытные предприниматели. При оценке проектов эксперты будут учитывать:

жизнеспособность бизнес-идеи,

профессиональный опыт заявителя,

потенциал создания новых рабочих мест,

производственный и экономический эффект.

На конкурс было подано 934 заявки от представителей социально уязвимых групп. Для обеспечения прозрачности все заседания комиссии будут транслироваться онлайн на официальных страницах города в соцсетях.

Как отметили в акимате Шымкента, средства гранта нельзя использовать для погашения кредитов, покупки недвижимости или производства подакцизных товаров — таких как алкоголь и табак.

Напомним, в 2024 году безвозвратные гранты получили 428 жителей Шымкента. Среди одобренных проектов — животноводство и птицеводство, сфера услуг, швейное производство, кондитерские и хлебопекарни, выпуск полуфабрикатов, мебельное производство и общественное питание.

36 человек использовали средства грантов не по целевому назначению. На некоторых из них уже заведены дела, материалы переданы в суд.