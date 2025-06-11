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    05:59, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Как будут распределять безвозвратные гранты в Шымкенте

    Программа безвозвратных грантов продолжает действовать как инструмент поддержки малого бизнеса и социальной защиты населения. Однако в этом году количество получателей сократилось по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    260 нафар чимкентлик ўз бизнес ғояларини амалга ошириш учун грант олади
    Фото: freepik

    В 2025 году 260 жителям Шымкента будет предоставлено софинансирование в виде безвозвратных грантов в размере до 400 МРП — 1 572 800 тенге на человека. Для сравнения, в 2024 году такую поддержку получили 428 горожан.

    Цель программы — помочь социально уязвимым категориям населения запустить собственные проекты и создать новые рабочие места.

    Прием заявок проходил онлайн через портал Enbek.Business.kz с 21 мая по 3 июня.

    Сейчас кандидаты защищают свои бизнес-проекты перед комиссией в очном формате. Завершение отбора запланировано до 19 июня.

    В состав комиссии войдут депутаты городского маслихата, представители общественного совета, журналисты и опытные предприниматели. При оценке проектов эксперты будут учитывать:

    • жизнеспособность бизнес-идеи,
    • профессиональный опыт заявителя,
    • потенциал создания новых рабочих мест,
    • производственный и экономический эффект.

    На конкурс было подано 934 заявки от представителей социально уязвимых групп. Для обеспечения прозрачности все заседания комиссии будут транслироваться онлайн на официальных страницах города в соцсетях.

    Как отметили в акимате Шымкента, средства гранта нельзя использовать для погашения кредитов, покупки недвижимости или производства подакцизных товаров — таких как алкоголь и табак.

    Напомним, в 2024 году безвозвратные гранты получили 428 жителей Шымкента. Среди одобренных проектов — животноводство и птицеводство, сфера услуг, швейное производство, кондитерские и хлебопекарни, выпуск полуфабрикатов, мебельное производство и общественное питание.

    36 человек использовали средства грантов не по целевому назначению. На некоторых из них уже заведены дела, материалы переданы в суд. 

    Теги:
    Гранты Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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