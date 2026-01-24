Сезонный рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Алматы

В мегаполисе наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, при этом показатели остаются ниже контрольного уровня.

По данным руководителя департамента Касымхана Алпысбайулы, за 3 неделю зарегистрировано 12 733 случая ОРВИ. Это на 3% меньше по сравнению с предыдущей неделей (12 421 случай) и на 27,3% ниже уровня прошлого года (17 094 случая). Более половины — 60,5% заболевших — дети (7 709 случаев).

Среди школьников за неделю выявлен 631 случай ОРВИ в 161 школе города. Заболеваемость среди учащихся не превышает пороговых значений.

По данным департамента, в городе циркулирует вирус гриппа типа A/H3N2, а также негриппозные вирусы ОРВИ — риновирус, парагрипп, аденовирус и сезонный коронавирус. К данному моменту зарегистрировано 83 подтвержденных случая гриппа A/H3N2, все заболевшие не были привиты против гриппа. Пациентам назначено лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Санврачи напоминают жителям о необходимости соблюдения мер профилактики: избегать массовых мероприятий, чаще проветривать помещения, соблюдать личную гигиену и использовать средства индивидуальной защиты при контакте с больными. При появлении симптомов необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением. Больных детей просят не отправлять в школы и детские сады.

Напомним, с начала эпидсезона в Акмолинской области зарегистрировано более 80 тысяч случаев ОРВИ.