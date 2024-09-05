Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ отмечают в СКО

В Северо-Казахстанской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Чаще всего болеют дети, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге руководитель управления здравоохранения Каныш Бижанов сообщил, что по области зарегистрировали 689 случаев острых респираторных заболеваний. Из них детей до 18 лет — 427, взрослых — 234. В том числе 28 беременных женщин.

— Для бесплатной вакцинации лиц, относящихся к группе риска, закупили 60 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства. Ожидается, что СК-Фармация поставит вакцины против гриппа в начале сентября. Вакцинация будет проводиться в поликлиниках по месту прикрепления, — проинформировал К. Бижанов.

Начать плановую вакцинацию от гриппа в регионе планируют с 15-го сентября.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев отметил, что с 2022-го года в действующую систему эпиднадзора за ОРВИ и гриппом внедрили и мониторинг за коронавирусом.

— Мониторинг показывает, что в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе коронавируса. С начала года зарегистрировали 54 случая COVID-19. Летальных исходов нет. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и коронавирусом. Это подтверждает течение COVID-19 — в большинстве случаев в легкой форме. Так, по последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты штамма Омикрон, — прокомментировал А. Жуматаев.

По данным управления здравоохранения, стационарное лечение с COVID-19 получают четыре человека. Из них две беременных женщины.

Ранее министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах совместного заседания палат Парламента ответила на вопрос о том, ожидается ли в стране в ближайшее время новая вспышка коронавирусной инфекции.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК сообщил, что распространяемая в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствуют действительности.