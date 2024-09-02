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    14:11, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Ожидается ли в Казахстане новая вспышка коронавируса, ответила министр здравоохранения

    Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах совместного заседания палат Парламента ответила на вопрос о том, ожидается ли в стране в ближайшее время новая вспышка коронавирусной инфекции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сегодня прогнозные данные, сформированные Национальным центром общественного здоровья, говорят о том, что в целом ситуация по коронавирусной инфекции не будет ухудшаться в сравнении с прошлым годом, — сообщила министр.

    По ее данным, за сегодня в стране было госпитализировано 9 человек с коронавирусной инфекцией. Однако с начала года не было зарегистрировано ни одного летального или тяжелого случая.

    — Да, регистрация проводится, но, в целом, она в пределах допустимых норм. Но не ждать вспышки и не быть к этому готовыми мы не можем, поэтому со своей стороны Министерство здравоохранения, главный санитарный врач предприняли все необходимые меры в усиленном режиме, ввели масочный режим в медицинских организациях, чтобы, в первую очередь, защитить самих медработников, — добавила Альназарова.

    Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что пока в стране вакцинация от коронавируса не проводится, но они готовы рассмотреть этот вопрос в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Эпидситуация Акмарал Альназарова Медицина Минздрав РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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