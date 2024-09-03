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    21:31, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Слухи о карантине и масочном режиме прокомментировали санэпидемиологи РК

    карантин
    Фото: Мухтар Холдорбеков/Kazinform

    Информации, распространяемые в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, передает агентство Kazinform.

    - Согласно постановлению и.о. Главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября т.г. начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций. 
    Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем, - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. 

    Как отметили в ведомстве, для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

    Граждан призывают доверять достоверной информации из официальных источников.

    Теги:
    Здравоохранение СМИ Фейки Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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