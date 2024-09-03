Слухи о карантине и масочном режиме прокомментировали санэпидемиологи РК

Информации, распространяемые в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, передает агентство Kazinform.

- Согласно постановлению и.о. Главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября т.г. начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций.

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем, - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Как отметили в ведомстве, для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

Граждан призывают доверять достоверной информации из официальных источников.