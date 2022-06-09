9 Июня 2022 19:42

Сезон лесных пожаров начался в крупнейшем лесу Ливана

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – Спасательные команды Ливана пытались потушить в среду крупный пожар, возникший в самом большом сосновом лесу страны, и который, по словам властей, мог быть преднамеренным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France24.

Пожар в северном районе Миние-Дание вспыхнул во вторник вечером, после чего к тушению были привлечены вооруженные силы Ливана и пожарные-добровольцы, которые попытались спасти один из самых крупных сосновых лесов на Ближнем Востоке.

Командование армии заявило в среду, что задействовало в тушении пожара вертолеты. Несмотря на это, даже спустя несколько часов после его начала, военнослужащие все еще пытались сдержать распространение огня.

«К сожалению, сезон лесных пожаров начинается в лесу Батрамаз в Дание», - заявил министр окружающей среды Насер Ясин, посетивший этот район в среду.

Он также сообщил о вероятности умышленного создания пожара, призвав власти провести расследование.

Ливан борется с тяжелым финансовым кризисом, и стране не достает инструментов и возможностей для борьбы с катастрофическими лесными пожарами, которые участились в последние годы, отчасти из-за повышения температуры на фоне изменения климата.

В июле прошлого года Ливану потребовалось несколько дней, чтобы потушить лесные пожары, опустошившие сосновые леса на севере страны, которые вынудили многих людей покинуть свои дома и унесли жизнь 15-летнего пожарного-добровольца.

В 2019 году неспособность правительства сдержать разрушительные лесные пожары стала одним из спусковых механизмов беспрецедентного общенационального движения протеста против ливанских властей.

Ученые предупреждают, что экстремальные погодные условия и крупные пожары будут становиться все более частыми из-за антропогенного глобального потепления.

Как сообщает агентство Prensa Latina, экологическая трагедия происходит в рамках «Национальной недели по предотвращению лесных пожаров», организованной Министерством окружающей среды для повышения осведомленности населения о необходимости защиты лесов на благо здоровья планеты.