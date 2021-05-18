Сезон клещей: что нужно знать

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Все боятся укусов клещей, ведь каждый знает о возможных опасных последствиях такой кратковременной встречи с кровососущим насекомым. Кроме неприятного ощущения укус грозит заражением вирусной инфекцией – клещевым энцефалитом, приводящим к тяжелым последствиям. Как распознать симптомы опасной патологии, что делать при подозрении на клещевую инфекцию и какое значение имеет прививка в профилактике и терапии смертельно опасного недуга? Об этом расскажет нам руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области КСЭК МЗ РК Ергали Сыдыманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Ергали Жаксыбекович, чем опасен клещевой энцефалит?

- Резервуаром и переносчиками клещевого энцефалита в природе являются иксодовые клещи. Вирус, попавший в организм человека после укуса такого насекомого, поражает серое вещество головного мозга, спинной мозг и периферические нервы человека, что проявляется судорогами, параличом отдельных групп мышц или целых конечностей и нарушением чувствительности кожи. В тяжелых случаях приводит к коме и летальному исходу человека.

- Жителям каких районов Алматинской области стоит опасаться?

- Территории Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Енбекшиказахского, Карасайского, Кербулакского, Райымбекского, Кегенского, Сарканского, Талгарского, Уйгурского районов и городов Талдыкорган, Текели являются природными очагами, где клещи - носители вируса клещевого энцефалита.

- Заразиться можно только посредством укуса?

- Человек может заразиться вирусом клещевого энцефалита при раздавливании присосавшегося клеща, при употреблении в пищу инфицированного сырого козьего и коровьего молока. А также при посещении открытых территорий, парков, сквер, леса, зон отдыха, также клещ может быть принесен из леса с цветами, ветками, на шерсти домашних животных и т.п.

- Как скоро проявляется заболевание?

- Заболевание развивается остро, через 10-20 дней после укуса.

- Расскажите, как обезопасить себя.

- В преддверии майских праздников необходимо знать о следующих мерах защиты от нападения и заползания клещей. При выходе на природу, несмотря на вид деятельности (уборка огорода, очищение территории от веток, сухостоя, отдых, туризм и т.п) надевать одежду и головной убор, закрывающие все части тела, заправлять брюки в носки. Каждые два часа осматривать себя и друг друга. Применять средства, отпугивающие клещей, строго по инструкции.

- Что делать при обнаружении клеща на теле?

- При обнаружении присосавшегося клеща, вытащить его пинцетом, тиктвистером, ниткой, положить в емкость (банка), место укуса обработать. А также незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение за получением противоклещевого иммуноглобулина с профилактической целью. Иммуноглобулин нужно получить в течение 72 часов от даты укуса клещом. Лечащим врачом назначаются лабораторные анализы для определения вирусоформности человека. При проявлении каких-либо симптомов обращаться к врачу. Сообщить лечащему врачу о сроках пребывании на эндемичной территории и укусе клещом.

- Вакцинация поможет?

- Вакцинация обеспечивает формирование иммунитета для защиты от вируса клещевого энцефалита. Для своевременного формирования иммунитета на период активности клещей иммунизацию рекомендуется начать уже осенью. Интервал между первой и второй инъекциями составляет 1-7 месяцев. Проводится лицам, проживающим и тем, кто по роду своей профессиональной деятельности выполняет сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, экспедиционные, геологические, заготовительные работы на территориях, относящихся к природным очагам клещевого энцефалита.

В период активности клещей можно получить экстренную вакцинацию, курс которой состоит из двух инъекций, интервал между первой и второй инъекциями составляет один месяц. При этом посещение очага клещевого энцефалита допускается после формирования иммунитета - не раньше, чем через две недели после проведения второй инъекции.

- Какие мероприятия проводятся в области?

- Ежегодно на эндемичных территориях области проводится плановая вакцинация контингентов риска и населению против клещевого энцефалита (около 10 000 человек). Ежегодно в апреле и июне проводятся противоклещевые истребительные мероприятия на эндемичных территориях 11 районов и двух городов площадью 968 га в местах массового отдыха, открытых территориях, предгорных зонах. В лаборатории особо опасных инфекций Филиала «Национального центра экспертизы» по Алматинской области на бесплатной основе проводятся исследования сыворотки крови от укушенных клещами лиц, методом иммуноферментного анализа, ПЦР диагностики на клещевой энцефалит и Лайм боррелиоз, а также ежегодно из эндемичных территорий по клещевому энцефалиту проводятся исследования клещей на вирусофорность. Начат еженедельный мониторинг за клещевым энцефалитом, а также учет и обследование укушенных клещами людей. С марта проводится энтомологическое наблюдение за видовым составом, сезонным ходом численности клещей в природе.

- Зарегистрированы ли случаи клещевого энцефалита ?

- На сегодня с укусами клещей обратилось за медицинской помощью 1025 человек, из них детей до 14 лет - 657. Случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.