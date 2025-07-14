21:48, 13 Июль 2025 | GMT +5
Съезды на пересечении двух улиц закрыли на ремонт в Астане
Ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
— В связи с этим с 13 по 16 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с пр. Мангилик Ел в направлении ул. Сыганак и правосторонний съезд с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, — сообщили в акимате.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее мы сообщали, что идут работы по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра.