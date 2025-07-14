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    21:48, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Съезды на пересечении двух улиц закрыли на ремонт в Астане

    Ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Съезды на пересечении двух улиц закрыли на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — В связи с этим с 13 по 16 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с пр. Мангилик Ел в направлении ул. Сыганак и правосторонний съезд с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, — сообщили в акимате.

    Съезды на пересечении двух улиц закрыли на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Съезды на пересечении двух улиц закрыли на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. 

    Ранее мы сообщали, что идут работы по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра.

    Теги:
    Дороги Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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