Съезды на пересечении двух улиц закрыли на ремонт в Астане

— В связи с этим с 13 по 16 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с пр. Мангилик Ел в направлении ул. Сыганак и правосторонний съезд с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, — сообщили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее мы сообщали, что идут работы по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра.