Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Сейсмоаудит зданий проведут в Алматы

9 Февраля 2023, 10:32
Сейсмоаудит зданий проведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка на встрече с акимом города поинтересовалась вопросом сейсмоусиления объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы были на обсуждении Генерального плана города, почему там не учитывается сейсмика зданий? Сейчас землетрясение в Турции показало, что это очень опасно», - спросила алматинка.

Аким Алматы ответил, что с 1 июля 2021 года в городе утверждена новая карта сейсмического микрорайонирования, в ней все разломы утверждены.

«В Алматы идет сейсмоусиление зданий, работа над этим продолжается. Сегодня город живет по тем требованиям, которые утвердил КазНИИСА. В 2017-2018 годах институтом был проведен аудит. Во второй половине этого года начнем новый сейсмоаудит города. Что касается нового генерального плана, то, как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генеральном плане все необходимые требования по сейсмике учтены, в том числе новые разломы: все, что выше улицы Абая, – 10 баллов, ниже – в зоне 9 баллов», - сказал аким.


Новости по теме
Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
13 комфортных школ построят в Жамбылской области
Более 40 школ построят в столице в рамках нацпроекта «Комфортная школа»
Теги:
Читайте также
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Женщину-юриста убили в Алматы: дело направили в суд
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
Сотрудничество в сфере взаимной безопасности усилят тюркские государства
Для сдерживания цен на продукты в Алматы выделили 15 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей