Сейсмоаудит зданий проведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка на встрече с акимом города поинтересовалась вопросом сейсмоусиления объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы были на обсуждении Генерального плана города, почему там не учитывается сейсмика зданий? Сейчас землетрясение в Турции показало, что это очень опасно», - спросила алматинка.

Аким Алматы ответил, что с 1 июля 2021 года в городе утверждена новая карта сейсмического микрорайонирования, в ней все разломы утверждены.

«В Алматы идет сейсмоусиление зданий, работа над этим продолжается. Сегодня город живет по тем требованиям, которые утвердил КазНИИСА. В 2017-2018 годах институтом был проведен аудит. Во второй половине этого года начнем новый сейсмоаудит города. Что касается нового генерального плана, то, как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генеральном плане все необходимые требования по сейсмике учтены, в том числе новые разломы: все, что выше улицы Абая, – 10 баллов, ниже – в зоне 9 баллов», - сказал аким.