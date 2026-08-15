Сейф с золотом на 9 млн евро нашли в подвале старинного здания в Бельгии

В городе Дендермонде (Бельгия) во время работ по реконструкции старинного здания строители обнаружили спрятанный в стене подвала сейф с золотом стоимостью около 9 млн евро. Находка, сделанная рабочими компании De Brand, может стать одной из крупнейших в истории страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Находку обнаружили в районе здания пивоварни, в котором сейчас идет масштабная реконструкция под офисы Центра общей социальной помощи (CAW Oost-Vlaanderen).

Сообщается, что в сундуке были слитки золота и тысячи старинных золотых монеток. О находке незамедлительно уведомили владельца здания — организацию CAW, а также правоохранительные органы.

После того как о происшествии сообщили в полицию, изъятое золото перевезли в безопасное место.

Фото: полиция Бельгии

Прокуратура Восточной Фландрии возбудила расследование с целью выяснить происхождение золота и попытаться найти законных наследников. Кому в итоге достанется сокровище стоимостью около 9 млн евро, пока не установлено.

После того как новость стала достоянием общественности, в район стекается множество горожан, желающих поискать золото.