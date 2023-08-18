Сейчас нет возможности заниматься причиной пожара на шахте – замакима Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин прокомментировал вопрос причины пожара на шахте «Казахстанская», передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Причина пожара, сейчас нет возможности этим заниматься. В первую очередь мы должны найти людей, спасти и второй этап – ликвидировать возгорание, для того, чтобы можно было приступить к расследованию. Поэтому пока сложно что-то сказать», - сказал Вадим Басин брифинге в региональной службе коммуникаций.

В свою очередь, как заверил заместитель исполнительного директора горно-рудного сегмента «Арселор-Миттал Темиртау» Сергей Огай, у шахтеров было пять часов запаса воздуха.

«В задымленной атмосфере у шахтеров был запас воздуха, обусловленный действием самоспасателя. Согласно техническим характеристикам, воздуха должно было хватить при ходьбе на один час, при отсидке – на 5 часов», - отметил представитель компании.

17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной.

Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.