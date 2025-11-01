Северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди и похолодание

Погодные условия будут формироваться под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним фронтальных разделов. В большинстве регионов страны пройдут осадки (дождь и снег). На севере и днем на западе ожидаются сильные дожди, а в горных районах юго-востока и ночью в горах юга прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега.

Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра, а в ночные часы на северо-западе страны возможны гололедные явления.

В областях Улытау, на северо-востоке и юго-востоке Атырауской, востоке Актюбинской, востоке и центре Жамбылской, западе Алматинской, Карагандинской, юго-западе Костанайской, западе и юге Мангистауской, севере и центре Кызылординской, западе и севере Жетысу, а также юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге и в пустынных районах Туркестанской, востоке Атырауской, западе и севере Жамбылской, западе и центре Актюбинской, севере Алматинской, юге Костанайской и области Улытау прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.