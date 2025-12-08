«Северный Арал ожил»: в Минводы прокомментировали кадры из соцсетей

Показанный в ролике участок сложно отнести к Северному Аралу, который находится на территории Кызылординской области, отметил председатель комитета Сеилбек Нурымбетов.

— Мы знаем, как выглядит устье реки Сырдарья в Аральском и какая там береговая линия. Поэтому, вероятно, на видео запечатлен другой водный объект либо другая часть Арала. Указано село «Мойнак», как я понял, значит, это может быть не казахстанская территория. Береговая линия в этом месте не соответствует части Аральского моря, расположенной на территории Казахстана, — пояснил он на брифнге в СЦК.

При этом глава комитета рассказал о работе, которую ведут в Министерстве водных ресурсов и ирригации по восстановлению и поддержанию уровня Северного Арала. В течение всего года в Аральское море поступает вода из реки Сырдарьи.

— С начала года в Арал было направлено более 1,7 кубокилометров воды. В настоящее время его средний объем превышает 22 кубокилометра. Кроме того, сейчас разрабатывается проект второго этапа восстановления Северного Арала. Результаты работ по увеличению объема воды и укреплению дамбы мы представим общественности. К концу этого года или в начале следующего проектные организации представят результаты, — сообщил Нурымбетов.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров.

Как писал ранее корреспондент Kazinform, в секунду в Северный Арал идет 15 кубометров воды.