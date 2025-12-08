РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:35, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Северный Арал ожил»: в Минводы прокомментировали кадры из соцсетей

    В Комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов прокомментировали распространившееся в соцсетях видео, где Аральское море, как утверждается, заметно наполнилось водой, передает корреспондент Kazinform.

    Объем воды увеличился в Северном Аральском море
    Фото: Минводы РК

    Показанный в ролике участок сложно отнести к Северному Аралу, который находится на территории Кызылординской области, отметил председатель комитета Сеилбек Нурымбетов. 

    — Мы знаем, как выглядит устье реки Сырдарья в Аральском и какая там береговая линия. Поэтому, вероятно, на видео запечатлен другой водный объект либо другая часть Арала. Указано село «Мойнак», как я понял, значит, это может быть не казахстанская территория. Береговая линия в этом месте не соответствует части Аральского моря, расположенной на территории Казахстана, — пояснил он на брифнге в СЦК.

    При этом глава комитета рассказал о работе, которую ведут в Министерстве водных ресурсов и ирригации по восстановлению и поддержанию уровня Северного Арала. В течение всего года в Аральское море поступает вода из реки Сырдарьи.

    — С начала года в Арал было направлено более 1,7 кубокилометров воды. В настоящее время его средний объем превышает 22 кубокилометра. Кроме того, сейчас разрабатывается проект второго этапа восстановления Северного Арала. Результаты работ по увеличению объема воды и укреплению дамбы мы представим общественности. К концу этого года или в начале следующего проектные организации представят результаты, — сообщил Нурымбетов.

    Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. 

    Как писал ранее корреспондент Kazinform, в секунду в Северный Арал идет 15 кубометров воды

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Аральское море Водные ресурсы
    Адия Абубакир
    Автор
