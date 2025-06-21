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    19:52, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Мы должны направить в Северный Арал 997 млн кубометров воды — Нуржан Нуржигитов

    В настоящее время в Шардаринском водохранилище 2,7 миллиарда кубометров воды. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, находящийся в Ташкенте в рабочей поездке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Ташкента.

    Мы должны направить в Северный Арал 997 млн кубометров воды — Нуржан Нуржигитов
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    — На сегодня в Шардаре имеется 2 миллиарда 700 миллионов воды. По Сырдарье поступает 150-200 кубометров воды в секунду. В том числе 15 кубометров в секунду направляется в Северный Арал. Согласно плану, в вегетационном периоде мы должны направить в него 997 миллионов кубометров воды, — сказал Нуржан Нуржигитов корреспонденту агентства.

    Министр также сообщил, что в рамках соглашения ведется работа по направлению воды из Шардаринского водохранилища в систему озер Айдар-Арнасай в Узбекистане.

    — Определение объема воды проводится в декабре. В это время к нам поступает запрос из Узбекистана. В декабре прошлого года мы встретились и утвердили объем. Соответственно, с января этого года мы направили в Арнасай 1 миллиард 800 миллионов кубометров воды. О соглашении на следующий год разговора еще не было. Потому что еще рано, — сказал Н. Нуржигитов.

    Напомним, в настоящее время ведутся переговоры между Казахстаном и Узбекистаном о разработке нового проекта соглашения о распределении воды.

    В этом году по реке Сырдарья в Шардаринское водохранилище должно поступить 16 миллиардов кубометров воды.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан намерены установить системы автоматизированного учета воды на Сырдарье. Эта работа должна быть завершена в текущем году.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Аральское море Узбекистан Вода Нуржан Нуржигитов Водохранилище
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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