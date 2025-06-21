Переговоры по новому соглашению о распределении воды ведут Казахстан и Узбекистан

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на конференции, посвященной 100-летию Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем Узбекистана, рассказал о ведущихся переговорах.

— Эта работа продолжается и сейчас. В частности, проводится процесс согласования с государственными органами Казахстана и Узбекистана. Остаются одна-две позиции, по ним мы еще не пришли к конкретному решению. Соответственно, переговоры будут продолжаться, — сообщил Н. Нуржигитов корреспонденту агентства.

В январе этого года казахстанская сторона разработала новый проект соглашения о распределении воды и направила Узбекистану.

— Мы передали узбекской стороне проект, согласованный с государственными органами нашей страны. В течение 15 дней они направят нам свой ответ, — сказал Н. Нуржигитов в беседе с корреспондентом Kazinform в начале года.

Напомним 29 января этого года в Душанбе прошло 88-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии. В ходе заседание была достигнута договоренность, согласно которой Казахстан должен был получить весной от соседних стран 11 миллиардов кубометров воды.