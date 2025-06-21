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    18:11, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Переговоры по новому соглашению о распределении воды ведут Казахстан и Узбекистан

    Переговоры между Казахстаном и Узбекистаном по разработке нового проекта соглашения о распределении воды продолжаются, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: КГД

    Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на конференции, посвященной 100-летию Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем Узбекистана, рассказал о ведущихся переговорах.

    — Эта работа продолжается и сейчас. В частности, проводится процесс согласования с государственными органами Казахстана и Узбекистана. Остаются одна-две позиции, по ним мы еще не пришли к конкретному решению. Соответственно, переговоры будут продолжаться, — сообщил Н. Нуржигитов корреспонденту агентства.

    В январе этого года казахстанская сторона разработала новый проект соглашения о распределении воды и направила Узбекистану.

    — Мы передали узбекской стороне проект, согласованный с государственными органами нашей страны. В течение 15 дней они направят нам свой ответ, — сказал Н. Нуржигитов в беседе с корреспондентом Kazinform в начале года.

    Напомним 29 января этого года в Душанбе прошло 88-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии. В ходе заседание была достигнута договоренность, согласно которой Казахстан должен был получить весной от соседних стран 11 миллиардов кубометров воды.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Казахстан Узбекистан Вода Нуржан Нуржигитов Переговоры
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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