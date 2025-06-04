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    22:50, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Сети на дне, штрафы — на миллионы: в ВКО очищают водоёмы и охраняют нерест

    Восточный Казахстан завершил весеннюю кампанию по охране водных ресурсов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    чистка водоемов
    Фото: УВП Акмолинской области

    В рамках акции «Нерест-2025» за полтора месяца в регионе провели 656 рейдов и выявили 117 нарушений. Основные — незаконный вылов рыбы в период её размножения. Изъято 130 сетей, три лодки и 44 килограмма рыбы. Штрафы превысили 2,4 миллиона тенге.

    Но нерестовая охрана - это не только борьба с браконьерами. В водоёмах остаются километры брошенных сетей, тонны пластика и следы хозяйственной деятельности.

    В Зайсан-Ертисской межобластной инспекции рыбного хозяйства подчёркивают: нерестовый период — ключевой для восстановления популяций, и любое вмешательство в этот цикл ведёт к обеднению биоресурсов.

    - Весной рыба уязвима как никогда. Но люди выходят на воду с моторами, расставляют сети, несмотря на запреты. Параллельно в регионе прошла акция «Чистые водоёмы». Из озёр, рек и прибрежных зон вывезли 33,5 тонны мусора. Извлечено и уничтожено 116 бесхозных сетей. Участвовали более 270 человек, задействовано 67 единиц техники, включая 16 плавсредств, - говорит заместитель руководителя инспекции Фархат Байбазаров.

    Такие операции по очистке водоёмов становятся регулярными — и вынужденными: рыба гибнет в старых сетях, а мусор загрязняет экосистему на годы вперёд.

    С начала года ведомство составило 444 административных материала, изъято свыше 1,3 тонны рыбы и почти тысяча единиц орудий лова — от сетей до моторов. Выписаны штрафы на сумму 10 миллионов тенге, 90% из них уже взысканы.

    Инспекторы отмечают: борьба за чистую воду — не разовая акция, а системная работа. В регионе усиливают экологическое просвещение: в прибрежных сёлах проводят встречи с населением, в школах — лекции и квесты. Людям объясняют: сохранить реку — проще и дешевле, чем восстанавливать утраченную экосистему.

    - Каждая выброшенная сеть — это смерть десятков рыб. Каждая несанкционированная рыбалка — удар по будущим уловам, — подчёркивают специалисты.

    Ранее сообщалось, что в водохранилище Шандаксор массово гибнет рыба

    Где в Казахстане самые грязные реки, читайте здесь.

     

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Браконьерство Экология Реки
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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