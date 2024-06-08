Сети газоснабжения подведены к 7 тысячам домов Караганды

В Караганде продолжается строительство сетей газоснабжения. Централизованное голубое топливо подведено уже более чем к семи тысячам домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

О том, как проходит газификация областного центра, рассказали в акимате Караганды.

— Всего в Караганде 4 очереди и 16 пусковых комплексов. Первая очередь — Новый город (с 1-го по 7-й пусковой комплекс). Далее — ЖБИ, Пришахтинск (Шахтёрский поселок). Третья очередь — Майкудук. И последние в списке Сортировка, Рабочий поселок. Все, что связано с ИЖС, тоже входит в наш проект. В большей степени работы ведутся в юго-восточной части города, — отметил руководитель отдела строительства города Караганды Мурат Камалиев.

Работа идет на пятом пусковом газовом комплексе. Сейчас это улицы Самал, Штурманская, Курмангазы, Бензинная, Рейдовая, Б. Момышулы, переулок Батумский. Пятый комплекс планируют сдать в этом году.

Директор ТОО «КарГорГаз» Саламат Айрамбаев предупредил карагандинцев о недобросовестных подрядчиках.

— Просим население обращать внимание на наличие разрешительных документов на проведение строительно-монтажных работ, на газотехническое обслуживание, аттестаты промышленной безопасности. Все эти документы есть на сайтах управления государственного архитектурно-строительного контроля и комитета промышленной безопасности. Это все легко можно проверить, — сказал он.

Перед тем как проводить трубы в дом, необходимо получить техническое условие в КПФ АО «QazaqGaz Aimaq».

— Сначала нужно обратиться с заявлением в нашу организацию, получить техусловия, после этого сделать проект, затем провести строительно-монтажные работы. По завершении сдать техническую документацию. В течение двух дней QazaqGaz Aimaq дает свой ответ. И только при положительном результате нужно написать заявление на подключение газа, — объяснил заместитель директора Карагандинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Амандык Танирбергенов.

Напомним, в Караганде действует программа беспроцентного кредита на подключение к центральному газу. Беспроцентные займы на 5 лет предоставляются через Центр модернизации жилищного фонда.