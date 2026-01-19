РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:27, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Сеть социальных учреждений для инвалидов и пожилых расширяют в Казахстане

    Министерство труда и социальной защиты населения РК вносит изменения в стандарты оказания специальных социальных услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

    инвалидность
    Фото: Kazinform

    Соответствующий приказ опубликован для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 2 февраля. 

    Документом предусматривается разработка стандартов по развитию сети:

    • домов малой вместимости на основе универсального дизайна для инклюзивного проживания, как альтернативы действующей сети центров специальных социальных услуг в условиях стационара;
    • отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью в целях оптимизации центров оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для детей с инвалидностью для сохранения ребенка в семье.

    В Минтруда отмечают, что принятие проекта позволит расширить типы стационарного обслуживания для лиц с инвалидностью и престарелых путем развития сети домов малой вместимости на основе принципов универсального дизайна, включая обеспечение инклюзивных условий проживания, направленных на повышение самостоятельности, социальной адаптации и качества жизни получателей специальных социальных услуг. 

    Ранее мы писали о том, что более 113 тысяч заявок на инвалидность рассмотрены заочно в Казахстане.

    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Лица с инвалидностью
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают