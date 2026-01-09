Более 113 тысяч заявок на инвалидность рассмотрены заочно в Казахстане

Это составляет 42,5% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование по стране.

Заочное проактивное освидетельствование применяется по ряду нозологических форм, включая онкологические заболевания, туберкулёз всех локализаций, врождённые и приобретённые анатомические дефекты, психические заболевания, сахарный диабет первого типа у детей, мукополисахаридоз у детей, а также состояния после трансплантации органов.

В 2025 году перечень нозологических форм был существенно расширен. В него были включены такие заболевания, как истинная гидроцефалия, стойкие выраженные параличи или глубокие парезы одной и более конечностей.

Таким образом, освидетельствование в заочном формате на сегодняшний день проводится по более чем 50 нозологическим формам.

Ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия, Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

Во исполнение данного поручения в Казахстане был внедрён заочный формат медико-социальной экспертизы, при котором заявителю необходимо лишь обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления и пройти необходимое обследование.

Все последующие этапы – от направления документов до вынесения экспертного решения – осуществляются без личного участия гражданина, за счёт интеграции информационных систем.

Медицинские документы по форме № 031/у передаются из медицинских организаций в подразделения МСЭ в электронном виде.

Переход на заочное освидетельствование:

- устраняет административные и бюрократические барьеры;

- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

- исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.