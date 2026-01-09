РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:12, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Более 113 тысяч заявок на инвалидность рассмотрены заочно в Казахстане

    В 2025 году в Казахстане в рамках проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) в заочном формате рассмотрено 113,1 тыс. заявок на установление инвалидности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

    лица с инвалидностью, инвалидность
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    Это составляет 42,5% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование по стране.

    Заочное проактивное освидетельствование применяется по ряду нозологических форм, включая онкологические заболевания, туберкулёз всех локализаций, врождённые и приобретённые анатомические дефекты, психические заболевания, сахарный диабет первого типа у детей, мукополисахаридоз у детей, а также состояния после трансплантации органов.

    В 2025 году перечень нозологических форм был существенно расширен. В него были включены такие заболевания, как истинная гидроцефалия, стойкие выраженные параличи или глубокие парезы одной и более конечностей.

    Таким образом, освидетельствование в заочном формате на сегодняшний день проводится по более чем 50 нозологическим формам.

    Ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия, Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

    Во исполнение данного поручения в Казахстане был внедрён заочный формат медико-социальной экспертизы, при котором заявителю необходимо лишь обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления и пройти необходимое обследование.

    Все последующие этапы – от направления документов до вынесения экспертного решения – осуществляются без личного участия гражданина, за счёт интеграции информационных систем.

    Медицинские документы по форме № 031/у передаются из медицинских организаций в подразделения МСЭ в электронном виде.

    Переход на заочное освидетельствование:

    - устраняет административные и бюрократические барьеры;

    - обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

    - дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

    - исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Лица с инвалидностью Статистика Итоги года
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают