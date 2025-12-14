Сертификат первоначального взноса по региональной ипотеке увеличат до 2,5 млн тенге с 1 января

— Для приобретения жилья в сельских населенных пунктах введен сертификат экономической мобильности, а также предусмотрен первоначальный взнос по ипотечным жилищным займам при покупке жилья в городах областного и районного значения. С учетом результатов анализа рынка жилья за текущий год его размер увеличен с 1 160 МРП (1 160 × 3 932 = 4 561 000 тенге — примечание редакции) до 1 625 МРП (1 625 × 4 325 = 7 029 000 тенге — примечание редакции), — говорится в ответе.

Отмечается, что данное изменение вступит в силу с 1 января 2026 года.

— Внесенные изменения также соответствуют поручениям, данным по итогам рабочей поездки председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева в Северо-Казахстанскую область, и вступят в силу с 1 января 2026 года, — сообщили в министерстве.

Ранее мы сообщали о начале приема заявок на участие в ипотечной программе «С дипломом в село» со ставкой один процент.