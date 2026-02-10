РУ
    Серия ДТП из-за непогоды произошла на трассе Караганда — Астана

    Неблагоприятные погодные условия и высокая скорость стали причиной трех аварий на трассе Караганда — Астана. Движение на участке рядом с поселком Осакаровка частично ограничено для безопасности водителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    9 февраля около 18:30 на автодороге Караганда — Астана вблизи поселка Осакаровка произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей. 

    Аварии зафиксированы на расстоянии всего 150–200 метров друг от друга. Основная причина — превышение скорости и несоблюдение правил дорожного движения в условиях плохой видимости и скользкой дороги. Погибших и пострадавших нет.

    С 19:00 по решению АО «КазАвтоЖол» на этом участке введены ограничения: движение грузового и общественного транспорта ограничено, а легковые автомобили должны двигаться со скоростью не более 60 км/ч.

    Командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов подчеркнул, что в условиях непогоды особенно важно снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и проявлять повышенное внимание за рулем. Эти простые меры помогают избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

    Департамент полиции настоятельно призывает водителей быть максимально осторожными, строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

    Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана.

