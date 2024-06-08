Серик Жумангарин встретился с аграриями Акмолинской области в селе Родина
Вице-премьер Серик Жумангарин посетил ТОО «Агрофирма «Родина» и одноименное село, расположенное в Целиноградском районе Акмолинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.
Знаменитая реализованной на деле концепцией «город на селе» агрофирма «Родина» является предприятием с уникальной экосистемой. Здесь налажен полный цикл производства молочных продуктов, что дает 80-90 тонн в день. Свежее натуральное молоко выпускается круглый год. Село, где проживает около двух тысяч людей, имеет всю городскую инфраструктуру: комфортабельные дома, широкие улицы, парк отдыха, супермаркет с двойными ценниками (для работников села и приезжих), салон красоты, ресторан, бистро, фитнес, ветрогенераторы и т.д. Для школьников и детей в детских садах организовано бесплатное питание. Средняя зарплата рабочего молокозавода составляет 330 тысяч тенге. Основную часть продукции предприятие поставляет на рынок столицы.
Сейчас агрофирма занимается строительством нового доильного зала площадью 2,9 тысячи кв. м. Это даст возможность почти вдвое увеличить объем производства свежего молока.
Серику Жумангарину доложили о ходе весенне-полевых работ в области и мерах по обработке земель против саранчи. Вице-премьер также встретился с крупными сельхозпроизводителями Акмолинской области.
Два фермера подняли вопрос сложности закупа инертных материалов для собственных нужд: для этого необходимо получить специальное разрешение. Их интересовало, есть ли возможность упростить порядок закупа?
Серик Жумангарин поручил рассмотреть этот вопрос на совещании с участием представителей Министерства промышленности и строительства на следующей неделе.
Другие фермеры попросили пересмотреть максимальный размер земель сельхозназначения в сторону увеличения при соблюдении принципа их эффективного и рационального использования. Также обозначили проблему большой разницы в размере налогов на землю между крупными сельхозпроизводителями и крестьянскими хозяйствами. При этом субсидии на удобрения, технику и т.д. они получают одинаково. Аграрии также обозначили необходимость разработки стандартов для получения субсидий на основе международного опыта.