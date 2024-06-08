Серик Жумангарин встретился с аграриями Акмолинской области в селе Родина

Вице-премьер Серик Жумангарин посетил ТОО «Агрофирма «Родина» и одноименное село, расположенное в Целиноградском районе Акмолинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Знаменитая реализованной на деле концепцией «город на селе» агрофирма «Родина» является предприятием с уникальной экосистемой. Здесь налажен полный цикл производства молочных продуктов, что дает 80-90 тонн в день. Свежее натуральное молоко выпускается круглый год. Село, где проживает около двух тысяч людей, имеет всю городскую инфраструктуру: комфортабельные дома, широкие улицы, парк отдыха, супермаркет с двойными ценниками (для работников села и приезжих), салон красоты, ресторан, бистро, фитнес, ветрогенераторы и т.д. Для школьников и детей в детских садах организовано бесплатное питание. Средняя зарплата рабочего молокозавода составляет 330 тысяч тенге. Основную часть продукции предприятие поставляет на рынок столицы.

Фото: Рrimeminister.kz

Фото: Рrimeminister.kz

Сейчас агрофирма занимается строительством нового доильного зала площадью 2,9 тысячи кв. м. Это даст возможность почти вдвое увеличить объем производства свежего молока.

Фото: Рrimeminister.kz

Фото: Рrimeminister.kz

Фото: Рrimeminister.kz

Серику Жумангарину доложили о ходе весенне-полевых работ в области и мерах по обработке земель против саранчи. Вице-премьер также встретился с крупными сельхозпроизводителями Акмолинской области.

Два фермера подняли вопрос сложности закупа инертных материалов для собственных нужд: для этого необходимо получить специальное разрешение. Их интересовало, есть ли возможность упростить порядок закупа?

Серик Жумангарин поручил рассмотреть этот вопрос на совещании с участием представителей Министерства промышленности и строительства на следующей неделе.

Фото: Рrimeminister.kz

Другие фермеры попросили пересмотреть максимальный размер земель сельхозназначения в сторону увеличения при соблюдении принципа их эффективного и рационального использования. Также обозначили проблему большой разницы в размере налогов на землю между крупными сельхозпроизводителями и крестьянскими хозяйствами. При этом субсидии на удобрения, технику и т.д. они получают одинаково. Аграрии также обозначили необходимость разработки стандартов для получения субсидий на основе международного опыта.