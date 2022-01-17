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Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур»

17 Января 2022 18:36
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Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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