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Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур»
17 Января 2022 18:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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