Серик Бурамбаев освобожден от должности замминистра обороны

Распоряжением Главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики.

Серик Бурамбаев родился 16 апреля 1969 года в Павлодаре. В 1990 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.

Трудовой стаж:

За период с 1990 г. по 1992 г. проходил воинскую службу в войсковых частях Краснознаменной Каспийской флотилии;

За период с 1992 г. по 2004 г. проходил воинскую службу в местных органах военного управления;

С февраля 2004 по август 2005 г. заместитель начальника института по воспитательной и социально- правовой работе — начальник отдела воспитательной и социально-правовой работы Военно-морского института МО РК;

С августа 2005 г. по июнь 2007 г. слушатель ВУ МО РФ;

С июня 2007 по январь 2008 г. старший офицер Управления командующего войсками РгК «Запад»;

С января 2008 по май 2011 г. заместитель начальника института по воспитательной и социально-правовой работе, заместитель начальника института — начальник штаба Военно-морского института;

С мая 2011 г. по июль 2013 г. Командир войсковой части 29011 — заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК;

С августа 2013 г. по октябрь 2014 г. первый заместитель главнокомандующего — начальник главного штаба Военно-морских сил ВС РК;

С октября 2014 г. по июль 2015 г. слушатель АК ФГШ при НУО;

С июля 2015 г. по октябрь 2016 г. заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами (по воспитательной и идеологической работе) — начальник отдела воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК;

С октября 2016 г. по июнь 2019 г. начальник Департамента информации и коммуникаций МО РК;

С июня по ноябрь 2019 г. начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба ВС РК.

С ноября 2019 г. по июль 2022 г. заместитель начальника Генерального штаба — начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба ВС РК;

С июля 2022 г. по февраль 2023 г. Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Республики Казахстан.

С февраля 2023. по июнь 2024 г. Начальник Департамента территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба ВС РК

25 июня 2024 г. Распоряжением Главы государства назначен Главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил РК.

С 15 августа 2025 был заместителем министра обороны РК.

Ранее распоряжением Главы государства Рустам Баялиев освобожден от должности завотделом Администрации Президента РК.