Серик Бурамбаев освобожден от должности замминистра обороны
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.
Распоряжением Главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики.
Серик Бурамбаев родился 16 апреля 1969 года в Павлодаре. В 1990 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.
Трудовой стаж:
За период с 1990 г. по 1992 г. проходил воинскую службу в войсковых частях Краснознаменной Каспийской флотилии;
За период с 1992 г. по 2004 г. проходил воинскую службу в местных органах военного управления;
С февраля 2004 по август 2005 г. заместитель начальника института по воспитательной и социально- правовой работе — начальник отдела воспитательной и социально-правовой работы Военно-морского института МО РК;
С августа 2005 г. по июнь 2007 г. слушатель ВУ МО РФ;
С июня 2007 по январь 2008 г. старший офицер Управления командующего войсками РгК «Запад»;
С января 2008 по май 2011 г. заместитель начальника института по воспитательной и социально-правовой работе, заместитель начальника института — начальник штаба Военно-морского института;
С мая 2011 г. по июль 2013 г. Командир войсковой части 29011 — заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК;
С августа 2013 г. по октябрь 2014 г. первый заместитель главнокомандующего — начальник главного штаба Военно-морских сил ВС РК;
С октября 2014 г. по июль 2015 г. слушатель АК ФГШ при НУО;
С июля 2015 г. по октябрь 2016 г. заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами (по воспитательной и идеологической работе) — начальник отдела воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК;
С октября 2016 г. по июнь 2019 г. начальник Департамента информации и коммуникаций МО РК;
С июня по ноябрь 2019 г. начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба ВС РК.
С ноября 2019 г. по июль 2022 г. заместитель начальника Генерального штаба — начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба ВС РК;
С июля 2022 г. по февраль 2023 г. Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Республики Казахстан.
С февраля 2023. по июнь 2024 г. Начальник Департамента территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба ВС РК
25 июня 2024 г. Распоряжением Главы государства назначен Главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил РК.
С 15 августа 2025 был заместителем министра обороны РК.
Ранее распоряжением Главы государства Рустам Баялиев освобожден от должности завотделом Администрации Президента РК.