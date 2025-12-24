Рустам Баялиев освобожден от должности завотделом Администрации Президента РК

Распоряжением Главы государства Баялиев Рустам Ахатханович освобожден от должности заведующего Отделом мониторинга регионального развития Администрации Президента Республики Казахстан.

Он родился в 1975 году.

В 1996 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международная журналистика», в 1998 году — Евразийский институт рынка по специальности «Экономика и менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом 1-й категории Государственного налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

1997–1999 гг. — советник заместителя акима Карагандинской области, помощник акима области;

1999–2000 гг. — помощник министра финансов Республики Казахстан — начальник секретариата департамента организационной и кадровой работы;

2000–2002 гг. — заместитель начальника, начальник управления департамента финансовой политики и прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан;

С января по сентябрь 2002 года — заместитель директора департамента финансов и организационно-кадровой работы Министерства финансов Республики Казахстан;

2002–2003 гг. — директор департамента регулирования торговой деятельности, экспертного контроля и вступления во Всемирную торговую организацию Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

С февраля по август 2003 года — директор департамента по вступлению во Всемирную торговую организацию и международному сотрудничеству Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2003–2004 гг. — заместитель председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2004–2005 гг. — руководитель аппарата акима Акмолинской области;

2005–2014 гг. — советник генерального директора ТОО «ТПЭП»;

2014–2015 гг. — председатель правления АО «Астанаэнергосервис»;

2016–2022 гг. — руководитель Федерации конного спорта Алматинской области;

2024–2025 гг. — заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан;

С 13 февраля 2025 года был заведующим Отделом мониторинга регионального развития Администрации Президента Республики Казахстан.

Ранее распоряжением Главы государства Азамат Кескинбаев был назначен заведующим Отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации Президента Республики Казахстан.