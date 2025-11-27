Сериал «Точка» о жизни после лудомании — актер Мейргат Амангелдин

По словам актера, новый сериал состоит из 20 серий, каждая длится примерно 40–45 минут.

— Я провел на съемочной площадке больше 40 дней. «Точка» сериал с глубоким смыслом. Название сериала связано с тем, чтобы поставить точку на негативных моментах прошлого. В сериале рассказывается о мужчине средних лет по имени Данияр, который стал зависимым от азартных игр, о том, через какие ситуации он прошел и какой жизнью живет после этого. В основном показаны последствия игромании и человеческие судьбы, — сказал он.

Мейргат Амангелдин отметил, что работа с тремя режиссерами одновременно стала важным творческим опытом.

— Иногда бывает, что у трех режиссеров разные взгляды. В шутку я говорил им, что могу сыграть по-разному для всех троих. У каждого режиссера свой подход. Для актера это большая школа адаптации, — добавил он.

Мейргат подчеркнул, что сериал поднимает темы, о которых в обществе часто говорят, но редко раскрывают полностью.

— Мы часто говорим о лудомании, но не знаем, как складывается жизнь человека, который смог избавиться от зависимости. Сериал дает ответы на эти вопросы. Сейчас почти у каждого есть знакомые, столкнувшиеся с такой проблемой. У меня самого в студенчестве был подобный опыт, около двух месяцев. В некоторых моментах я опирался на свои воспоминания. Это тяжелая проблема, которая затрагивает внутренний мир человека, ее не решить одним словом. Сериал «Точка» показывает все это, — сказал Мейргат Амангелдин.

