Сколько зависимых состоят на учете в Казахстане

— Первый вопрос хотел бы задать по статистике зависимостей в Казахстане, отражает ли она реальность? Можете рассказать подробнее?

— По статистике Минздрава РК, сейчас по алкогольной зависимости на 1 сентября 2025 года состоит около 100 тысяч человек, если быть точным, 90 996, по наркотической зависимости состоит около 18 тысяч человек, это те, кто состоит на динамическом наблюдении. По игровой зависимости на динамическом наблюдении состоят 10 человек, на консультативном — 20. Конечно, мы должны понимать, что общество не всегда принимает, что их близкий человек окажется в зависимости, еще и ставить его на учет — это для многих людей такая табуированная тема. Поэтому многие люди скрывают эти моменты. Но по экспертным данным мы понимаем, что сейчас число фактически страдающих игровой зависимостью, но не состоящих на учете, может быть около 400 тысяч человек. Это нехимическая зависимость, но эта проблема очень актуальна на самом деле.

— Может быть есть какой-то совет, как родителям, например, не воспитать игромана или наркомана?

— В первую очередь, конечно, как я и говорил, у нас есть психологические и социальные факторы, и мы должны их учитывать. В первую очередь, влияет психологический фактор. Необходимо учить ребёнка с детства работать со своими эмоциями, уметь справляться со стрессом, прививать ему, скажем так, принципы и привычки здорового образ жизни и так далее. Но, к большому сожалению, такие профилактические беседы в семьях не всегда ведутся. И в связи с этим, когда ребенок уже выходит в социум, когда он взрослеет, бывает такое, что он попадает в такую неблагоприятную среду, где находятся, условно говоря, ребята, которые уже употребляют. И, видя это, ребенок как-то может просто повестись за ними, чтобы не отставать от этого общества, не быть там белой вороной, он начинает вливаться в это «сообщество», прививать их вредные привычки себе. Профилактика такого развития событий начинается с семьи.

— А если ничего не предвещало беды, но ребенок все-таки попал в плохую компанию, могут ли родители в этом случае что-то сделать? Ведь нередко дети, попавшие туда, куда не надо, не говорят с родителями на эту тему, замыкаются в себе.

— Здесь необходимо понять причину: почему ребенок попал в плохое сообщество. И там уже нужно вести беседы с ребенком не только родителям, но и специалистам. Во всех государственных образовательных учреждениях — школах, колледжах, университетах есть психологи, которые занимаются вопросами психологического благополучия учеников. Работа должна быть комплексной. Возможно, у ребенка есть проблемы с самооценкой («если я буду белой вороной и буду не в сообществе этих людей, то я буду себя чувствовать плохо, поэтому, чтобы не отставать от них, я вот хочу быть как они»), и это приводит к печальным последствиям. Поэтому важно, как я и сказал, беседовать с ребёнком, поддерживать его психологически, ментально, эмоционально и прививать с детства правильные ценности. Необходимо всегда подчеркивать, что ребенок ценный как личность сам по себе, что он уникален, индивидуален, что он может быть сам примером для других, а не поддаваться какому-то влиянию со стороны.

— И все-таки вернусь к вопросу о профилактике лудомании. Как не допустить появления данной зависимости у человека? Ведь корни проблем закладываются в детстве, как мы знаем.

— Лудомания — это вид нехимической зависимости. И лечение данной зависимости, как и других видов, должно быть комплексным. То есть, в рамках государственных программ и частных структур производится 3-этапное лечение от зависимости. Это медикаментозная коррекция, психотерапевтическая помощь, и, конечно же, социальная реабилитация. Однако, самый важный момент — это профилактика. Если мы будем учить своих детей справляться со своими эмоциями, справляться со стрессом, строить здоровое отношения, то в будущем риск зависимости, как химической, так нехимической, снижается в разы. Как врач и как человек, который каждый день сталкивается с пациентами с проблемой зависимости, подчеркну, что в каждом зависимом человеке гораздо больше личности, чем самого заболевания, и наша задача специалистов как людей, которые работают с этой проблемой, вытащить на лидирующую позицию личность человека, чтобы подавить зависимость.

— По поводу лудомании хотел узнать, можно ли полностью избавить человека от данной зависимости?

— Если мы говорим про зависимость, то, конечно, как врач скажу, что любая зависимость, будь то лудомания, наркотики и так далее — это хроническое рецидивирующее заболевание. Имеется в виду, что всегда есть риск определенного срыва или же рецидива, как мы говорим. Поэтому важно всегда придерживаться такой более правильной, наверное, терапии лечения и, конечно же, профилактики. Да, риск всегда есть, но в тоже время сейчас у нас методы современной психотерапии работают, в том числе в нашем республиканском центре, мы создаем новые программы, есть программы медико-социальной реабилитации, при которой эффективность лечения составляет больше 30-40%. И мы должны понимать, что это заболевание корректируется, оно поддается лечению. Подчеркну, что даже если речь идет о взрослых людях, то в лечении зависимых большую роль играет окружение. Коллеги делились опытом, когда родители или родные создавали зависимым условия для усиления зависимости, сами того не желая. И это еще раз подчеркивает, что задача специалистов в данном случае — работать не только с зависимым, но и с его окружением.

Ранее мы писали, что страх постановки на учет искажает статистику по зависимостям.