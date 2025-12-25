Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным в истории Netflix

Спустя почти 10 лет и пяти сезонов сериал «Очень странные дела» о сверхъестественном и фантастике стал огромным культурным феноменом, который регулярно находится в почетном рейтинге Топ-10 Netflix.

Он не только дал старт карьере известным актерам Вайноне Райдер и Мэттью Модину, но и его популярность распространилась на музыку, игры и даже еду.

Netflix опубликовал пресс-релиз о том, что сериал с первого по четвертый сезон «набрал более 1,2 млрд просмотров на сегодняшний день», что является самым высоким показателем для любого сериала Netflix. При этом, пятый сезон «уже достиг 102,6 млн просмотров по всему миру.

Отмечено, что песня Кейт Буш 1985 года «Running Up That Hill» («Взбегая на холм») имела огромный успех после многократного использования в четвертом сезоне. Еще одна песня, «Upside Down» («Вверх тормашками») Дианы Росс, «показала рост количества прослушиваний среди поколения Z по всему миру на 1250%».

В пресс-релизе Netflix также отмечается успех многочисленных сопутствующих товаров по мотивам сериала «Очень странные дела», включая печенье Chips Ahoy с красной начинкой, кроссовки Nike Dunk Low с перевернутым логотипом, книги и комиксы.

Ранее сообщалось, что Netflix впервые использовал ИИ для визуальных эффектов в своих сериалах.