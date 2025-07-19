Netflix впервые использовал ИИ для визуальных эффектов в сериале

Искусственный интеллект, который создает видеоролики и изображения на основе подсказок, использовался для создания сцены обрушения здания в аргентинском научно-фантастическом сериале «El Eternauta». Эта технология позволила производственной группе завершать съемки намного быстрее и с меньшими затратами.

Использование генеративного ИИ вызывает споры в индустрии развлечений из-за опасений, что технология создает контент, используя работу других специалистов без их согласия, а также опасений, что он заменит работу людей.

Ранее Netflix объявил о росте выручки на 16% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стриминговый сервис заявил, что это стало возможным благодаря успеху третьего сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который на данный момент собрал 122 млн просмотров.

ИИ был одной из основных проблем, поднятых во время забастовки в Голливуде в 2023 году. В ходе трехмесячной забастовки Гильдия сценаристов призывала ужесточить регулирование использования ИИ.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что к 2029 году искусственный интеллект достигнет уровня всего человечества.