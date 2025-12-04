Серебряные волонтеры Астаны: сто пенсионеров, которые делают город добрее

Бабушки и дедушки-волонтеры принимают активное участие в благотворительных акциях и экологических субботниках в Астане, проводят бесплатные мастер-классы и в рамках преемственности поколений сотрудничают со школами города, студенческой молодежью.

Кроме того, серебряные волонтеры центра провели множество добрых мероприятий в рамках меморандума с объединением юридических лиц «Национальная волонтерская сеть» и молодежным ресурсным центром «Астана жастары».

Пенсионеры-добровольцы в городе часто мобилизуются на благотворительные мероприятия. Так, члены клуба «Серебряные волонтеры» Нуринского района провели концерты в доме престарелых «Шарапат», благотворительные акции в центрах социального обслуживания «Жансая», «Нұрлы жүрек». В свободное время бабушки клуба «Серебряные волонтеры» вяжут наряды для детей с ограниченными возможностями, изготавливают подарки своими руками.

Так, в ноябре бабушки-волонтеры, участвующие в кружке арт-терапии в Байконурском и Сарыаркинском районах, в честь Международного Дня недоношенных детей по доброй ежегодной традиции посетили Центр «Ана мен бала», где подарили одежду, связанную своими руками из натуральной шерсти.

— К благотворительному мероприятию этого года наши пенсионеры подготовились по-особенному, собирались на протяжении двух месяцев и плели детские вещи из натуральной шерсти — носки, шапки, пинетки и мини-пледы. Все изделия были изготовлены вручную, и каждое из них пропитано теплом сердца и бесконечной добротой. В стране волонтеры участвуют в волонтерской работе по 14 направлениям, наши пенсионеры работают на благо общества добровольно, бесплатно по 3-4 основным направлениям. В связи с тем, что предстоящий 2026 год объявлен Международным годом волонтеров, у нас есть специальный план. В этой связи мы провели специальный тренинг для оказания методической помощи по развитию отраслевого волонтерства в направлении социальной защиты, — прокомментировала руководитель отдела перспективного развития и социальных проектов Кымбат Тасымова.

Около 30 пенсионеров-волонтеров были номинированы на награду в центре активного долголетия в честь Всемирного Дня волонтера.

