Серебро и две бронзы завоевали казахстанские борцы на турнире в Улан-Баторе

Казахстан продолжает завоевывать медали на рейтинговом турнире по борьбе в Улан-Баторе (Монголия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Две медали принесли Казахстану представители вольной борьбы на турнире сегодня, 6 июня. В категории до 92 кг «серебро» выиграл Азамат Даулетбеков, а в весе до 86 кг бронзовую награду завоевал Болат Сакаев.

У женщин на третью ступень пьедестала поднялась Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов).

Напомним, 5 июня третьими стали «классики» Еркебулан Ардаков (до 63 кг), Олжас Сырлыбай (до 130 кг), серебро взял Нурасыл Аманалы, представительница женской команды Нилуфар Раимова (до 57 кг) также не осталась без медали.